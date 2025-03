Johana Cubillas revela que tuvo dependencia emocional con Juan Ichazo: "Tenía ataques de pánico"

Los conflictos entre Johana Cubillas y Juan Ichazo parecen que aún no están por acabar. Esto a raíz que irían a un tema judicial debido a varios desacuerdos que tendrían para conciliar y sobre sus hijos. Ahora la 'Nena' revela que el argentino la amenazó con sacar videos cuando ella tenía ataques de pánico.

En el programa de Magaly, Johana Cubillas se volvió a comunicar para esclarecer el comunicado que habría publicado hace unas horas. En ello, se menciona que con su pareja Juan Ichazo han tenido que repartirse deudas y no bienes. Afirma que ambos están pagando todas las deudas y gastos de sus hijos por la mitad.

"Yo toda la vida he trabajado, los primero años no tenia ningún trabajo, no era couch, era mi socio en mis negocios. Yo tenia un salón de belleza y la marca de bikinis, era mi socio en papeles. Para el salón aportó algo, me salió súper caro. La que trabajó siempre fui yo, él iba a sentarse, quien pagaba, quien tomaba las decisiones era yo. (era un adorno) más o menos" , expresó la 'Nena'.

Luego, Johana Cubillas afirma que tuvo dependencia emocional hacia su esposo Juan Ichazo, pero después estuvo llevando diferentes terapias y fue a raíz de ello que decide separarse. Ahora, el argentino estaría amenazándola con sacar a luz sus videos de ella teniendo aquellos ataques de pánico.

"Los primeros cinco años tenia dependencia emocional y ataques de pánico, me sentía culpable que necesitaba estar pegada a él. Como él estaba todo el día, era mi forma de reponerlo, era mi mentalidad en ese momento. He pasado por psiquiatra, una terapia MDR, gracias a eso se fueron mis ataques de pánico, ahí es cuando empiezo a decir esto está mal" , agregó.

"Yo quiero frenar con esto, me viene amenazando y manipulando. Eso es lo que él me dice, a mí me da ataques de pánico, yo en ese momento era vulnerable. Lo único que quiero es que cumpla a mis hijos, no me parece justo que esté en viajes, comidas en restaurantes...", atinó.