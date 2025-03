Ricardo Mendoza le dedica romántico mensaje a su prometida: "Vamos por esta aventura juntos"

El comediante Ricardo Mendoza se ha convertido en uno de los más queridos en las plataformas con su compañero Jorge Luna en 'Hablando Huevadas'. Hace unos días anunció su compromiso en matrimonio con su pareja y ahora, le dedicó un impensado mensaje de amor en sus redes.

¡Es el más feliz!

A través de sus redes sociales, Ricardo Mendoza compartió un mensaje y unas fotografías sobre el día que se comprometieron. El comediante que hace un tiempo no pensó que llegaría un amor así en su vida, expresó sentirse muy feliz porque Katya Mosquera llegó a su vida.

"Estoy muy feliz de compartir contigo este momento, Katya Mosquera . Es jodido que entres en mi mundo, no es un mundo "habitual", pero me has sabido entender y yo a ti. Muchos más retos se nos vienen encima, mas como siempre te digo y diré: "Lo más bonito de nuestros días es que llegamos a casa a sentirnos seguros y en compañía", expresó.

Luego, el artista agrega que su pareja ha llegado para darle color a su vida y calmar las preocupaciones de su vida. Así mismo, afirma que lo más importante es lo que viven ahora y que se viene una gran aventura juntos, muy pronto.

"Has pintado mis días y quiero ese color para siempre conmigo, sí, eres una mujer de color; del color hermoso que me da tu amor y me llena de agua tibia que calma los pesares, cansancio y preocupaciones que me trae el cotidiano. Lo más importante es lo que pasa y decimos en nuestro hogar. Y eso es lo que siempre importará, valoremos el off line delicioso que tenemos. Te amo Vamos por esta aventura juntos", comentó finalmente.

Ricardo Mendoza comprometido

El comediante anunció su compromiso durante uno de sus shows mostrando dos fotografías. En la primera sale Ricardo Mendoza en una cena y en la segunda sorprendentemente, sale su novia Katya Mosquera. En esta imagen se puede apreciar como la joven tripulante de cabina muestra en su mano un anillo de compromiso muy contenta con una copa de champagne.

"Voy a presentarte dos fotos que he preparado para ti. Son dos fotos, cuando salga la segunda foto, se acabará este programa (...) Es una foto que me tomé hace poco, soy yo y esta es la contra toma, porque en la otra toma es algo que te quería contar y no te he contado", expresó Mendoza dirigiéndose a su público y a Jorge Luna.

Es así como Ricardo Mendoza le anunció a todos estaba oficialmente comprometido con su pareja Katya Mosquera. Ahora, esta noticia lo compartió en sus redes sociales con un bello mensaje de amor.