Neutro lanza flyer con Mayra Goñi, pero ¿ella no estaba enterada?: "No sabía que ya tan pronto estaba"

Mayra Goñi quedó sorprendida tras descubrir que el streamer Neutro está promocionando eventos usando su imagen sin que ella estuviera al tanto. El hecho ocurrió el último fin de semana mientras la cantante se presentaba en un evento en MegaPlaza, donde fue abordada por la prensa tras su show.

Al bajar del escenario, una reportera le consultó sobre la publicidad que Neutro había comenzado a difundir. En redes sociales circula un flyer que anuncia "agenda abierta" con un número de contacto, sugiriendo que Mayra estaría disponible para presentaciones gestionadas por el streamer.

La promoción ha generado sorpresa entre los seguidores de la artista, pues hasta el momento no se había anunciado una colaboración formal con Neutro. La cantante, quien recientemente ha estado enfocada en su carrera musical, no tenía conocimiento de la difusión de este tipo de publicidad.

Al escuchar la pregunta, Mayra reaccionó con asombro. "Hemos visto que han comenzado a facturar con Neutro, justamente te había sorprendido. Hemos visto un flyer que dice 'agenda abierta' con número de contrato", le comentó la reportera, buscando conocer su reacción ante la inesperada publicidad.

Ante esto, la artista respondió con cierta incredulidad: "¿Ah, quién sabe? Yo después estaba a trabajar". Cuando le insistieron sobre si estaba al tanto de la promoción, aclaró: "Lo habíamos conversado por ahí, pero no sabía que ya era tan pronto, estaba como así..." .

Mayra Goñi sigue generando rumores sobre su vida amorosa y esta vez lo dejó más que claro. Durante su reciente participación en el podcast "Los Coneros", la actriz sorprendió al hablar con emoción sobre Neutro y hasta mencionó la posibilidad de casarse con él. ¿Se viene una relación oficial?

La cantante Mayra Goñi se mostró enérgica al hablar de su pasado en el podcast "Los Coneros", y aseguró que ya no piensa en sus exparejas. Para ella, lo mejor es seguir adelante y aprender de las experiencias.

"Si mis ex me han hecho algo en la vida, todo es para aprendizaje. Es perdonar y soltar. La mejor venganza es que no me va a poder tener más en su vida", afirmó con seguridad.