¡Lo admite! Mayra Goñi confiesa que fue infiel a una de sus exparejas: "Me descuidó bastante"

La actriz y cantante Mayra Goñi sorprendió al confesar que en el pasado le fue infiel a uno de sus exnovios. Durante una entrevista, la artista reveló que la razón principal de su desliz fue que se sintió descuidada en la relación.

Mayra Goñi confiesa que engañó a su pareja

En su visita al programa "Hoy es Domingo", la también influencer Mayra Goñi decidió hablar sin filtros sobre su vida amorosa y admitió que cometió un error en una de sus relaciones pasadas.

"Uno de ellos ha tenido que pagar el pato porque me descuidó tanto, yo que quería pasar tiempo con él. Una mujer, cuando dice: 'Ya no más', se va y le es infiel", confesó Mayra.

Según explicó, su pareja de aquel entonces no le prestaba la atención que ella quería, lo que la llevó a alejarse emocionalmente.

"Obvio que sí he sido infiel, esa persona me descuidó un poco. Yo quería pasar tiempo con él, siempre me metía en floros", comentó la artista.

¿Cómo reaccionó su ex al enterarse?

La cantante relató que su infidelidad ocurrió en una de sus salidas con amigas, cuando conoció a otra persona.

"Me descuidó bastante. Por ejemplo, él ya estaba por salir del trabajo y yo estaba lista para vernos, y me choteaba. Entonces dije: 'Uy, no'. En esas jugaditas de que voy a salir con mis amigas, conocí a alguien y metí la pata", detalló la influencer.

Cuando su exnovio descubrió lo sucedido, él no dudó en pedirle a Mayra Goñi que se fuera de su casa. Además, la artista aclaró que este ex no es famoso.

"Me pidió que me fuera de su casa porque se enteró de que le fui infiel (...) Dejo en claro que no fue ninguno de los que conocen. No es de la televisión, sino alguien 'caletita'", aclaró.

Mayra Goñi asume su error y dice que aprendió la lección

La artista reconoció que su infidelidad fue el motivo principal por el que su relación terminó, ya que luego de lo ocurrido, la confianza se rompió por completo. Sin embargo, aseguró que no busca justificarse ni culpar a su ex, sino que entiende que cometió un error del que aprendió.

"Eso acabó mi relación porque, definitivamente, ¿quién estará con alguien que no confía? Ni siquiera yo quería volver con él porque no había confianza y era una pérdida de tiempo", explicó. "No somos perfectos. En algún momento uno ha cometido errores. Tampoco hay que echarle la culpa a mis ex", mencionó.

Mayra Goñi se enfoca en su carrera musical

Actualmente, la cantante se encuentra promocionando su tema "Pal Amor", una cumbia que ha recibido buenos comentarios de sus seguidores.

Además, anunció que pronto comenzará a grabar una película junto a su amiga Flavia Laos, un nuevo reto en su carrera que la tiene muy emocionada.

A pesar de su pasado amoroso, Mayra Goñi asegura que hoy en día ve la fidelidad como algo fundamental en una relación y que espera no volver a cometer los mismos errores.