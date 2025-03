Cristorata y Beto Ortiz se unen para hacer un stream JUNTOS esta noche: "Vamos a ver qué pasa"

Beto Ortiz y el streamer Cristorata prometen incendiar las redes sociales esta noche con un stream que harán a través de la plataforma Kick. Este encuentro se verá luego de que, hace unos días, Beto Ortiz expresara su deseo de conocer al creador de contenidos y también sus ganas de sentarlo en el sillón rojo de El valor de la verdad.

Beto Ortiz y Cristorata juntos

Hace unas horas, ambos utilizaron sus cuentas oficiales en Instagram para informar que esta noche estarán juntos en un stream que promete dar mucho de qué hablar, ya que son dos personajes muy fuertes de la televisión y las redes sociales.

Beto Ortiz publicó el afiche promocional en una publicación, indicando que el stream se dará a las 7:00 p. m. "Vamos a ver qué pasa. Los espero", escribió el famoso presentador de televisión.

Por su parte, Cristorata hizo el anuncio a través de sus historias sin añadir información adicional. Sin embargo, los internautas ya se muestran ansiosos por ver cuál será el tema de conversación entre ambos.

"Primera pregunta: ¿qué dragón era ese?" "Si Beto va a Kick, Cristorata va a El valor de la verdad", "Trátalo bien y, durante, ya sabes, pregúntale qué dragón es ese", "No me imagino qué saldrá de allí, es un bombazo", "Que arda Troya".

Beto quería conocer a Cristorata

Hace unos días, durante su visita al programa 'Todo se filtra', Beto Ortiz reveló su interés por el joven creador de contenido Cristorata, sorprendiendo a los presentes con sus declaraciones.

En la entrevista, Ortiz habló sobre el impacto que tendrá el regreso de 'El Valor de la Verdad', que se estrena el 9 de marzo. Sin embargo, el foco de la conversación cambió cuando mencionó a 'Cristorata', destacando su admiración por él y asegurando que su equipo ya intentó contactarlo para el programa.

"Es bien bonito", comentó Ortiz al referirse al streamer de 22 años. Su respuesta generó sorpresa y risas en el set, especialmente cuando 'Metiche', conductor del programa, le preguntó si lo consideraba atractivo. "Sí, es bonito", afirmó sin dudar, dejando claro su interés en el joven influencer.

Unas horas después, Cristorata confirmó fue contactado por el equipo del periodista para coordinar su posible participación en el programa. Sin embargo, la idea no le resultó atractiva y optó por declinar la oferta. "Escúchenme muchachos, he recibido una llamada hace dos días del equipo de Beto Ortiz", comentó, asegurando que la conversación no llegó a mayores.

Este encuentro entre Beto Ortiz y Cristorata ha generado gran expectativa en redes. El periodista mostró su interés en el streamer, pero este declinó su invitación a El Valor de la Verdad. Ahora, ambos compartirán un stream en Kick, donde los seguidores esperan una conversación llena de polémica y momentos virales.