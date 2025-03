¿Fan de su relación? Macarena Vélez revela que Ale Baigorria fue su confidente cuando estuvo con Said

Macarena Vélez sorprendió a todos al contar detalles sobre su relación con Said Palao y cómo Alejandra Baigorria jugó un papel importante como confidente en esos momentos. En su participación en "El Valor de la Verdad", la modelo compartió que le contaba a Alejandra sobre sus problemas con Said, buscando consejo y apoyo. Te contamos todos los detalles.

Macarena Vélez explicó en "El Valor de la Verdad" que conoció a Alejandra Baigorria cuando ambas estaban en el programa "Combate". En esa época, cada una estaba en una relación diferente, pero con el tiempo, empezaron a compartir más y fortalecer su amistad.

"Con Alejandra, yo la conozco desde que entré a 'Combate'. Ella estaba en esa época en otra relación, yo también. Y bueno, en una época que yo venía un poco con algunos pleitos o peleas y tal. Se las he comentado y ella me da su posición o me da sus consejos" , contó Macarena.

En esos momentos, Alejandra se convirtió en una especie de consejera para Macarena, a quien le contaba los altibajos de su relación con Said Palao. Aunque Macarena nunca consideró a Alejandra su "mejor amiga", sí la valoraba mucho y la veía como alguien en quien podía confiar.

"No te puedo decir que era mi mejor amiga, porque claramente no, pero sí la consideraba bastante" , admitió.

En un momento de la entrevista, Beto Ortiz, conductor del programa, hizo una irónica afirmación que dejó a Macarena reflexionando.

La relación de confianza entre Macarena y Alejandra terminó de manera abrupta. Después de un tiempo separados de Said, Macarena recordó cómo Alejandra la bloqueó en Instagram sin razón aparente.

"Ella me bloqueó, es lo más gracioso. Yo no hice nada, ya teníamos igual un tiempo separados, Said y yo, y luego me acuerdo de que la hostilidad era en el programa", contó Macarena, aún sorprendida por la actitud de su ex amiga.