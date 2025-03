Zumba habla sobre el bullying que Macarena Vélez habría sufrido en TV: "Es una persona muy sensible"

Macarena Vélez y Zumba estuvieron trabajando juntos por muchos años en el programa de Combate, donde la joven asegura que sufrió de bullying. Ante ello, el ex chico reality también quiso dar su opinión sobre cómo se trataba a las figuras en estos programas.

En una conversación en el programa de Ricardo Rondón, Zumba estuvo comunicándose por medio de una llamada donde expresó que en aquel momento a nadie se le obligó bajar de peso. Incluso, agrega que él estuvo pasado de peso porque le daba flojera hacer ejercicio, pero que a él lo llamaban de cariño 'chanchito'.

Así mismo, expresó que su excompañera Macarena Vélez siempre ha sido una persona muy sensible y le parece raro las declaraciones que dio en 'El Valor de la Verdad'. Además, comentó que si bien la televisión suele ser dura, las figuras se acostumbran a ello.

"Macarena es una persona muy sensible, no sé en qué forma le habrán dicho pero a nadie nos ha obligado a bajar de peso. No sé si tuvo alguna discusión con algún productor con Marisol o no sé, nos parece raro. Conociéndola a ella, es una persona bastante sensible, es una niña muy vulnerable. La gente de tv es más dura, fría, ella no estaba acostumbrada a eso", expresó.