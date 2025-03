¡Sigue la pelea! Juan Ichazo revela capturas de pagos a Johana Cubillas y ella anuncia medidas legales

La disputa entre Johana Cubillas y Juan Ichazo sigue dando de qué hablar. En medio de la controversia por la relación del argentino con la exchica reality Macarena Vélez, la expareja se ha vuelto a enfrentar públicamente, esta vez debido a la manutención de sus hijos.

En las últimas horas, Juan Ichazo publicó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla donde muestra una transferencia de S/14.000 a un colegio, con la intención de desmentir las acusaciones de Cubillas sobre el incumplimiento de la pensión alimenticia.

"Solo voy a mostrar una transferencia porque me tiene cansado este tema. Y esto me hice cargo al 100% y no fue pactado así. No muestro más porque quiero cerrar este tema de una vez. No quiero que sigan manchando mi imagen", escribió Ichazo en su publicación.