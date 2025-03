Johana Cubillas se pronuncia tras revelaciones de Macarena Vélez: "Tomaré medidas legales"

El programa "El Valor de la Verdad" anunció a Macarena Vélez como su tercera invitada y, en el adelanto, la exchica reality hizo una fuerte confesión que involucra a Johana "Nena" Cubillas en un acto de insultos en su contra. Sin embargo, la empresaria no tardó en responder, desmintiendo las acusaciones y anunciando acciones legales.

Johana Cubillas responde y anuncia acciones legales

Johana Cubillas utilizó su cuenta de Instagram para desmentir categóricamente las afirmaciones de Macarena Vélez y expresar su indignación ante la situación. En un extenso comunicado, aseguró que nunca ha tenido contacto con la exchica reality y que no haría "shows bochornosos" en público.

"Lamentablemente, una vez más me veo involucrada en el show de mi ex y su actual pareja y tengo que arrancar mi cumpleaños desmintiendo. Yo a esta tipa no le he hablado jamás desde que está con Juan, yo no hago shows bochornosos en ninguna parte, mucho menos me rebajaría a reclamarle algo por alguien que no me interesa en lo absoluto", manifestó.

Cubillas también expresó su preocupación porque este tipo de controversias se difunden a nivel nacional y sus hijos podrían verse afectados. Por ello, anunció que tomará acciones legales para proteger su imagen y su tranquilidad.

"Me apena demasiado porque esto es algo que sale a nivel nacional y que pueden ver mis hijos, y de cualquier manera mi imagen ya se vio perjudicada, así que me voy a ver en la obligación de tomar las acciones legales pertinentes", agregó.

Comunicado de 'La Nena' Cubillas

Mensaje a Juan Ichazo

Johana Cubillas también se dirigió a su expareja Juan Ichazo, a quien acusó de no cumplir con sus responsabilidades como padre y de faltarle el respeto públicamente. Esto en referencia a su participación en el programa, donde aparece como invitado de Macarena Vélez.

"A Juan no le basta con no cumplir sus responsabilidades como padre, sino que no para de faltarme el respeto públicamente de forma continua y eso es algo que no voy a permitir. Entienda que él es el papá de mis hijos que vive haciendo shows que perjudican mi imagen, me generan malestar, me desgastan. Merezco un mínimo de respeto y que no me sigan afectando porque tengo que estar bien y fuerte para ellos", expresó.

Finalmente, envió un mensaje contundente a quienes la critican. Además, manifestó que espera que cuando el programa se emita el próximo domingo 23 de marzo, la verdad quede al descubierto.

"Muchas de ustedes me juzgan y no tienen idea de lo que vivo porque quiero creer que no son mamás, y que no tienen idea con lo que tenemos que lidiar por nuestros hijos. Soy mamá pero también tengo derecho a cansarme y a exigir que me respeten a mí y a mis hijos. Yo sé que las imágenes que han salido probablemente están editadas y el domingo claramente se va a saber que yo no tengo nada que ver con eso que quieren hacer creer", concluyó.

La controversia entre Johana Cubillas y Macarena Vélez ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento. Con la emisión del programa prevista para el domingo 23 de marzo, se espera que se aclaren las versiones y se conozca más detalles sobre lo ocurrido.