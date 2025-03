Macarena Vélez contaría enfrentamiento con 'Nena' Cubillas en EVDLV: "Me empezó a insultar en la calle"

Macarena Vélez será la próxima invitada en "El Valor de la Verdad" y promete soltar confesiones que dejarán a más de uno con la boca abierta. La modelo hablará de su relación con el alcohol, su pasado con Said Palao y un supuesto fuerte enfrentamiento con Johana 'Nena' Cubillas, la hija del exfutbolista Teófilo Cubillas.

La ex chica reality ya grabó su participación en el programa de Beto Ortiz, acompañada de su actual pareja, el argentino Juan Ichazo, quien ha estado en el ojo de la tormenta por su relación con Macarena.

Uno de los momentos más esperados de la entrevista será cuando Macarena Vélez revele el altercado que tuvo con aparentemente Johana Cubillas. En el avance promocional, se escucha a la modelo relatar cómo fue el enfrentamiento y hasta menciona que intentó golpearla.

"Me empezó a insultar en la calle y a gritar. (Yo dije:) "Deja de decirme esas cosas. (Y ella:) ¡No, que sí! Y me empezó a encarar, quería hasta golpearme" , confesó Macarena en el adelanto del programa.

Juan Ichazo como invitado de Macarena Vélez. (Instagram)

Lo que ha generado aún más expectativa es que en las imágenes también aparece Juan Ichazo, expareja de 'Nena' Cubillas, quien asistió al programa para respaldar a Macarena. Recordemos que Cubillas ha mostrado su incomodidad con la relación de la modelo y su expareja, por lo que su reacción tras estas declaraciones es un misterio.

Pero eso no es todo. Además de su enfrentamiento con la 'Nena', Macarena enfrentará preguntas difíciles sobre su vida personal. Uno de los temas más polémicos será su relación con el alcohol, una situación que ha sido muy comentada en redes sociales después de que circulara un video donde se le ve en aparente estado de ebriedad y siendo cargada por Juan Ichazo.

"¿Eres alcohólica?" , le preguntarán en el programa. Aunque aún no se sabe qué responderá, en el adelanto se le escucha decir: "No fue algo que me haga sentir orgullosa" .

Otro tema que dará de qué hablar será su relación con Said Palao, actual pareja de Alejandra Baigorria. En un fragmento del avance, Macarena responderá a una fuerte pregunta.

"¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?", se escucha. "Fue bastante feo de verdad lo que me hizo", dijo la modelo, dejando entrever que su relación con Said no terminó en buenos términos y que Baigorria estuvo enterada de todo.