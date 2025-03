Miguel Arce acusa a la productora de EVDLV de filtrar sus audios tras pasar por el polígrafo: "Nunca autoricé"

¡Tremendo escándalo! Miguel Arce sorprendió a todos al revelar que tuvo un fuerte problema con Susana Umbert, productora de "El Valor de la Verdad". El actor contó que pasó por el polígrafo del programa, pero nunca autorizó que usaran sus audios. A pesar de eso, asegura que sus declaraciones fueron filtradas sin su consentimiento.

En una reciente entrevista, Miguel Arce dejó claro que jamás volvería a pisar un programa donde esté Susana Umbert. El actor, que actualmente participa en "El Gran Chef Famosos", contó que la productora le insistió para que se siente en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" (EVDLV), pero él se negó. Sin embargo, aceptó pasar el polígrafo sin compromiso.

"Yo jamás pisaría un programa donde esté Susana Umbert", afirmó contundente. El exchico reality explicó cómo ocurrió todo: "Susana Umbert me pidió que me siente en 'El valor de la verdad', yo le dije que no y me dijo 'Pasa el poligrafista, no va a regresar en 3 o 4 meses y me dejas estos meses intentar convencerte'", relató.