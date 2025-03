Reimond Manco responde indignado a Shirley Arica tras revelación en EVDLV: "Eso nunca pasó"

Las confesiones de Shirley Arica en "El Valor de la Verdad" siguen dando qué hablar. Esta vez, el exfutbolista Reimond Manco salió a defenderse luego de que la modelo asegurara que él le canceló un pasaje de avión porque ella no quiso tener intimidad con él.

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, Shirley Arica contó que cuando estaba en Chiclayo tras ser invitada por Reimond Manco, él le anuló el pasaje de regreso a Lima porque se negó a tener intimidad con él. Sin embargo, el exjugador no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para desmentir su versión.

"Yo no cancelé ningún pasaje porque yo no compré ningún pasaje y menos mi representante. Nunca tuve una relación con Shirley Arica... No sé que habrá dicho en 'El Valor de la Verdad'... Recién lo voy a ver... " , afirmó Manco en un en vivo de Instagram .

Además, aseguró que ni siquiera ha visto el programa, pero que muchas personas le escribieron sobre lo que se dijo de él.

Manco también reveló que esta no es la primera vez que Shirley habla sobre él y que su molestia se debe a un incidente de Año Nuevo. Según contó, hace más de 10 años, Shirley fue invitada a su casa, pero fue sacada por personal de seguridad.

Además, dijo que alguien cercano a la modelo le avisó que ella quería "sembrarle un ampay" para exponerlo públicamente.

En su transmisión, Manco negó todo y aseguró que no le interesa seguir en polémicas. Por último, aclaró que no le canceló el pasaje y que nunca le pidió tener intimidad.