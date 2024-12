Peluchín lanza fuerte dardo a Magaly Medina: "No hay nadie más inconsecuente que tú"

Rodrigo González, conocido como Peluchín, criticó duramente a Magaly Medina durante su programa "Amor y Fuego". Mientras discutían sobre el reciente reencuentro de Magaly con Andrea Llosa en la preventa de ATV, Peluchín lanzó fuertes comentarios cuestionando la actitud de Magaly y su relación con la audiencia.

Peluchín arremete contra Magaly Medina

Rodrigo González, mejor conocido como Peluchín, no tuvo reparos en arremeter contra Magaly Medina en su programa "Amor y Fuego". Durante una conversación sobre la reciente preventa de ATV, donde Magaly se reencontró con Andrea Llosa, Peluchín aprovechó para lanzar un fuerte dardo hacia la conocida conductora de espectáculos.

El comentario se dio mientras discutían las posibles indirectas entre Magaly y Andrea. Peluchín, sin titubeos, opinó sobre la actitud de la periodista y su relación con su audiencia.

"Hay gente que como piensa subestimar a su teleaudiencia, lo va a lograr con la nuestra, pero hemos demostrado este año y lo seguiremos haciendo que eso, al menos aquí, no es así", expresó Peluchín con una sonrisa irónica.

Las palabras de Peluchín no fueron al azar. El informe que acompañaba sus comentarios abordaba los rumores sobre la relación entre Magaly y Andrea Llosa, quienes habrían mandado indirectas durante su encuentro. Las declaraciones de Magaly señalaban que se debían dejar las caretas, y no sucumbir al aplauso fácil.

Peluchín llama "inconsecuente" a Magaly

Es por ello que en el informe de "Amor y Fuego" se mencionó la reciente polémica que involucró a Magaly, en la que Luis Fernando Rodríguez, quien la acusó de armar cortinas de humo con su abogado, fue un punto clave. Rodríguez sugirió que se había desviado la atención sobre la exfiscal Peralta, a quien se le había dictado una orden de detención el mismo día.

El ataque de Peluchín fue directo. La voz en off de "Amor y Fuego" no dudó en insinuar que Magaly debería dejar de lado las "caretas" y hablar con más sinceridad sobre sus vínculos con Andrés Hurtado, otro tema de controversia. La crítica no solo se quedó en lo profesional, sino también en lo personal, cuestionando las actitudes de la conductora frente a la cámara y su relación con el público.

La respuesta de Peluchín dejó claro que no iba a guardar silencio. "Hay gente que se evidencia sola. Y no hay nadie más inconsecuente que tú, Magaly Medina", insistió Peluchín, marcando su postura frente a Magaly y lo que él considera una actitud de subestimación hacia su audiencia.

Durante la nota, el equipo del programa de Peluchín apuntaron que Magaly no suele dar su opinión sobre los temas que la involucran directamente. Este punto generó una fuerte polémica.

Con estas declaraciones, Peluchín dejó claro que no tiene miedo de enfrentar a las grandes figuras de la televisión, y Magaly Medina no es la excepción. Mientras la guerra de declaraciones entre ambos continúa, los seguidores de ambos se mantienen atentos a cada palabra y enfrentamiento que surja en este escenario. ¡Habrá que ver cómo responde Magaly!