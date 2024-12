Peluchín explota contra Luciana Fuster por tapar su nombre en tienda de Gamarra: "¡Qué papelón!"

Luciana Fuster acaba de estar en vuelta en polémica por vender ropa de Shein en su tienda de ropa en Gamarra y ahora su nombre se encuentra tapado. A raíz de eso, el conductor Rodrigo González conocido como 'Peluchín' se mostró totalmente decepcionado de la modelo internacional.

Peluchín arremete contra Luciana Fuster

Luego de salir a luz que las prendas de Luciana Fuster eran de la marca china Shein, varios medios han acudido a su tienda ubicada en Gamarra para darse con la sorpresa que su nombre que estaba en la parte exterior fue tapado por completo. Ante ello, el conductor Rodrigo González explotó y fue muy crítico ante ello.

"Qué papelón terminó siendo esto ah, la verdad que nosotros remamos, remamos, corremos, pero nunca te alcanzamos. Ella siempre hace esfuerzos denodados para volver a envolverse en controversia", expresó Peluchín.

"¿Sabes lo que pasa? es que ella rápido al 'shampoo', así ya aceptó y lo que dijo Alejandra Baigorria es cierto 'tienes que tener cuidado con qué gente confía' porque no creo que ella se haya encargado de la municipalidad, de la etiquete, pero si ya estas dando tu nombre y apellido... ", comenta Gigi y Rodrigo agrega: "No puede ponerlo en mano de gente que no esté remando en tu misma dirección".

Le aconseja

Después de ello, trataron de aconsejarle que antes que de su imagen a una marca con un grupo de socias, debe averiguarse para no salir perdiendo como posiblemente pudo ser el caso. Los conductores suponen que probablemente ella solo haya dado la imagen, pero no estaba dirigiendo el local y no estaba al tanto de lo que vendían exactamente.

"Como sé que la gente me cree, tengo miles de seguidoras y siles digo algo, me lo van a comprar, me va a creer... aprovecho, no corroboro, me burlo, no investigo, de eso no se vuelve. Si solo vas a poner la cara o te involucras, o te quitas. Cuando le pones tu nombre a algo, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo, comprometerte. Yo creo que no es la dueña", expresaron.

Finalmente, Rodrigo González y Gigi Mitre le aconsejaron que este es solo un tropiezo, pero que debe aprender de ello y volver a recuperar la confianza del público. Luciana Fuster hasta el momento no se ha pronunciado por ello ni sobre la tienda y se desconoce si aún mantendría su imagen en este proyecto.