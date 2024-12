Alessia Rovegno rompe su silencio sobre rumores de su relación con Hugo García: Esto respondió

Alessia Rovegno sigue siendo tema de conversación por los rumores de separación con Hugo García. La exMiss Perú ha estado en el centro de atención después de que varios seguidores y medios de comunicación notaran su ausencia en las redes sociales y en eventos juntos.

La falta de fotos recientes y la desaparición de mensajes públicos entre ambos encendieron las alarmas, y Alessia no tardó en responder. Te contamos los detalles.

En una entrevista reciente en el programa "Amor y Fuego", Alessia Rovegno fue directamente consultada sobre su relación con Hugo García. Cuando le preguntaron si seguían juntos, la modelo dejó claro que no iba a profundizar en el tema. A pesar de la insistencia, Alessia optó por no dar una respuesta concreta.

Aunque sus palabras fueron llenas de cariño, no respondió si seguían siendo pareja, lo que dejó abierta la posibilidad de que algo haya cambiado entre ellos.

Esta evasiva y su apresurada salida del lugar dejaron entrever que no quería seguir hablando del tema, lo que alimentó aún más los rumores de que podría haber una separación.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, Alessia y Hugo no se han mostrado tan unidos en sus redes sociales como solían hacerlo. Por ejemplo, Hugo compartió fotos de su reciente viaje a Colombia, mientras que Alessia no reaccionó a estas publicaciones, lo que muchos interpretaron como una señal de distanciamiento.

Para sumar a la especulación, Facundo González, quien es amigo de Hugo, hizo un comentario en Instagram que no pasó desapercibido.

Este comentario sorprendió a los seguidores, ya que parecía confirmar la idea de que Hugo estaría soltero. Sin embargo, ni Hugo ni Alessia han confirmado ni desmentido estos rumores públicamente.

Luego de las controversiales declaraciones de Facundo González, el programa "América Hoy" se puso en contacto con el modelo argentino para obtener más información. En su respuesta, González dejó en claro que no tiene la autoridad para opinar sobre la vida amorosa de Hugo García y aseguró que sus comentarios fueron simplemente una broma.

"Sí, la verdad que no sabía. Le hice un comentario, con razón Huguito me dijo 'qué pones, que no sé qué'. Con razón tuvo tantos likes mi comentario, se hizo viral. Igual a mí no me corresponde hablar de eso. Eso le corresponde a él pues, si es así, yo le hice un chiste", sostuvo el modelo argentino en conversación con "América Hoy".