Facundo González se pronuncia tras dejar entrever la soltería de Hugo García: "Yo le hice un chiste"

La reciente revelación sobre la situación sentimental de Hugo García ha dejado a muchos atónitos. En medio de especulaciones sobre una posible separación con Alessia Rovegno, Facundo González, de manera inadvertida, sostuvo que el capitán de los combatientes se encuentra más soltero que nunca.

Este inesperado giro se produjo cuando Facundo comentó en una publicación de Instagram de Hugo, quien compartía imágenes de su reciente escapada a Cartagena, Colombia. No obstante, al ser consultado sobre este tema, el argentino afirmó que todo se trató de una broma. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La narrativa se inició cuando Hugo García compartió en sus redes sociales una imagen en la que exhibía su torso desnudo y su esculpido físico, mientras disfrutaba de su estancia en Colombia. No obstante, el comentario que verdaderamente atrajo la atención de sus seguidores fue el de su amigo Facundo González, quien, de forma sorpresiva, reveló detalles sobre su amigo.

Este comentario no pasó desapercibido por los usuarios, quienes rápidamente empezaron a especular al respecto y asumieron que en verdad Hugo García había terminado su relación con Alessia Rovegno. Cabe resaltar que los rumores en torno a este tema empezaron meses atrás, desde octubre.

Tras el polémico comentario de Facundo González, América Hoy se comunicó con el modelo argentino para saber más detalles al respecto. En ese sentido, aclaró que no él no tiene la facultad de hablar sobre la situación sentimental de Hugo García y afirmó que todo se trataría de una broma.

"Sí, la verdad que no sabía. Le hice un comentario, con razón Huguito me dijo 'qué pones, que no sé qué'. Con razón tuvo tantos likes mi comentario, se hizo viral. Igual a mí no me corresponde hablar de eso. Eso le corresponde a él pues, si es así, yo le hice un chiste", sostuvo el modelo argentino en conversación con América Hoy.