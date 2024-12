Julio Iglesias y su mensaje de apoyo a Raphael tras sufrir un accidente cerebrovascular: "Deseo que te recuperes"

El accidente cardiovascular que sufrió el famoso cantante Raphael preocupó a sus fanáticos, así como también a sus colegas artísticos. El músico Julio Iglesias envió un sentido mensaje para su amigo y colega, deseándole una pronta recuperación y animándolo a ser fuerte.

El intérprete de 'Me olvidé de vivir' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un tierno mensaje donde elogia el talento de su compañero y lo anima a luchar por recuperarse, aduciendo que esta es sólo una batalla más que logrará ganar.

"Querido Raphael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios.

Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida. Un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo", escribió al inicio.