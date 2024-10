Magaly Medina contesta críticas por reencuentro con su hijo en España: "Repiten cualquier estup*dez"

Magaly Medina, la conocida conductora de 'Magaly TV La Firme', no se quedó callada ante las críticas que surgieron tras su reciente reencuentro con su hijo Gianmarco Mendoza en España. Durante su viaje a Sevilla con su esposo, el abogado Alfredo Zambrano, Magaly aprovechó la ocasión para visitar a su primogénito y a amigos como Antonio Pavón y Joi Sánchez.

Magaly Medina y su respuesta a críticas por reencuentro con su hijo

La celebración familiar se tornó polémica cuando Magaly Medina compartió fotos del reencuentro con su hija en España en sus redes sociales. En una de las imágenes, ella aparece junto a Gianmarco, pero él tiene su rostro cubierto para preservar su privacidad. Esta decisión no fue bien recibida por algunos usuarios, quienes cuestionaron la relación entre madre e hijo.

"Cero abrazo o una expresión de cariño de parte de tu hijo", comentó un seguidor, reflejando el sentir de muchos críticos.

Magaly responde por qué no abrazó a su hijo en foto. (Captura de pantalla)

Fiel a su estilo directo, Magaly no tardó en responder a estos comentarios. "Por gente como tú preferimos no publicar fotos", replicó, defendiendo su derecho a proteger la intimidad de su familia.

La conductora dejó claro que, aunque su hijo no sea tan expresivo en público, eso no significa que no haya un profundo amor entre ellos. A pesar de los rumores sobre su relación, Magaly ha declarado en numerosas ocasiones que mantiene un excelente vínculo con su hijo. Sin embargo, también respeta la decisión de Gianmarco de evitar la exposición mediática.

Otra de las seguidores de Magaly comentó la publicación e hizo una aparente referencia a Peluchín: "Su hijo no le gusta las redes sociales y aún así ella lo quiere presumir y por respeto tapa su rostro, que no la abrace en una foto no significa que no la ame. Vivan y dejen vivir a la gente, ahhhh verdad que la mayoría son los borregos del señor que no sabe ya qué hacer para salir del canal que nadie ve".

Magaly contesta críticas sobre su hijo. (Captura de pantalla)

Aprovechando este mensaje, la conductora contestó en Instagram y se defendió de las críticas mediante su respuesta.

"Tú si que sabes. Pero no te mates explicándoselo a personas que jamás entenderán. Ellos solo repiten cualquier estup*dez para aliviar su frustración", se lee.

Magaly Medina aclaró detalles sobre su relación con su hijo

Durante una conversación con su hermana Mariela en YouTube, Magaly respondió a las especulaciones sobre la ausencia de Gianmarco en eventos significativos de su vida, como su matrimonio en 2016.

"Tú sabes mejor que nadie cuál es mi relación con él. Es la relación de una mamá y su hijo, aunque hace tiempo que vuela solo", explicó.

La periodista también recordó que Gianmarco tuvo que lidiar con comentarios sobre ella durante su tiempo en la universidad.

"Mi hijo creció con los titulares horrorosos que había sobre mí", lamentó, añadiendo que esto influyó en su decisión de mantener un perfil bajo.

Magaly también compartió detalles sobre su primer matrimonio con Marco Mendoza, el padre de Gianmarco.

En su podcast, reveló que decidió pedir el divorcio después de experimentar violencia doméstica. "No iba a permitir ese tipo de maltrato", afirmó, subrayando que su libertad es algo innegociable.

A pesar de las críticas que enfrenta, Magaly reafirmó que siempre vale la pena hacer el esfuerzo por la familia.

En su Instagram, compartió: "Siempre valdrá la pena cruzar el océano para abrazar y disfrutar a la familia y los amigos".

Los comentarios negativos no la desaniman. Magaly ha dejado claro que la relación con su hijo es sólida, a pesar de las apariencias. La conductora sigue defendiendo su derecho a tener una vida privada y a cuidar la intimidad de su familia, lejos del ojo público.

En resumen, Magaly Medina ha respondido con firmeza a las críticas que han surgido tras su reencuentro con Gianmarco, defendiendo tanto su relación como el deseo de su hijo de mantener su vida alejada de las cámaras. Con una relación que, según ella, es profunda y llena de amor, Magaly continúa siendo una figura fuerte y decidida en el mundo del espectáculo.