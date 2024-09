Janet Barboza lanza 'dardo' a Magaly Medina por caso 'Chibolín': "Hay algo que ella no quiere que se sepa"

Janet Barboza no se guardó nada en su reciente entrevista, donde lanzó una crítica fuerte a Magaly Medina por su manejo del caso de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. La famosa conductora de "América Hoy" está molesta con la forma en que Magaly ha tratado la situación del popular 'Chibolín', quien está bajo investigación por graves acusaciones de tráfico de influencias y lavado de activos.

Janet Barboza no se guardó nada y arremetió contra Magaly Medina en una reciente entrevista. La popular conductora de "América Hoy" criticó duramente la forma en que la 'Urraca' ha manejado el caso de Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', quien está bajo investigación por tráfico de influencias.

Janet, con su característico estilo directo, comentó: "En el caso 'Chibolín' se ha ido por las ramas. Da la sensación de que hay algo que ella no quiere que se sepa. Parece que protege a algunos y a otros les da de alma. Eso no me gusta". Con estas palabras, Janet dejó claro que no aprueba la manera en que Magaly está manejando la situación.