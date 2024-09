Janet Barboza no descarta tener un colágeno a sus 50 años: "No sabemos que pasará mañana"

Janet Barboza es una de las figuras más destacadas dentro del espectáculo peruano ya que tiene una amplia trayectoria como conductora de diversos programas. Sin embargo, no se le conoce una relación desde hace varios años y recientemente confesó que no descarta la posibilidad de empezar una relación con alguien menor que ella.

La conductora de ''América Hoy' concedió una entrevista un conocido diario local en la que confesó que a sus 50 años le parece increíble tener jale con chibolos, aunque confiesa que quizás se deba a que se mantiene regia, además de otros importantes factores.

"(Quizá) porque soy una mujer independiente y el colágeno piensa que ya no va a gastar seguramente. Tercero porque no me complico la vida, si quiero algo lo organizo y ya está", declaró a Trome en medio de risas.

¿Janet Barboza tendrá un colágano?

La popular 'Rulitos' fue consultada sobre si le atraen las personas menores que ella, a lo que aseguró que siempre es llamativo que un chibolo lance cumplidos. "La verdad es que un hombre joven siempre va a levantar tu ego de mujer, se siente increíble que un hombre joven te esté escribiendo, te esté piropeando", agregó.

Sin embargo al momento de ser consultado sobre si entablaría una relación sentimental con alguien menor se mostró dudosa en su respuesta, pero tampoco lo descartó al 100%.

"No estaría con alguien mucho menor que yo porque, primero, no se ha presentado. Segundo, a los que me han escrito no los he considerado porque ya son bastante jóvenes, y tercero, nunca digo nunca porque no sabemos qué pasará mañana", concluyó.

Janet Barboza opina sobre Flavia Laos

En una pasa edición de 'América Hoy' Janet Barboza se animó a hablar sobre lo que opina de Flavia Laos, dejando entrever que le parece una chica "racista".

"No es por Brunella ni por ti Ethel, es por mi porque yo tengo buena memoria, que yo no tengo memoria a corto plazo. Entonces yo no sigo a Flavia Laos, nunca la he seguido no me interesa darle un like a una foto porque las personas que piensan así que son racistas a mí en lo personal son deplorables", dijo la ex vedette.

Es así que, Janet Barboza se ha mantenido soltera desde su última relación con Miguel Bayona, aunque confesó que no le cierra las puertas al amor y tampoco descarta tener una pareja más joven que ella.