Janet Barboza revela por qué no pasa a Flavia Laos: "Las personas racistas son deplorables"

En el último programa de 'América hoy' se desató la polémica luego de que Janet Barboza revelara el verdadero motivo por el que prefiere no mantener ningún tipo de amistad con Flavia Laos.

La popular 'Rulitos' reveló que es por su presencia en el programa el motivo por el cual la modelo no declara para 'América Hoy' y volvió a confirmar su enemistad con la cantante por la manera en que trata a los demás.

En el último programa de 'América Hoy' se habló sobre la reciente actitud de Flavia Laos cuando el co conductor Edson Dávila quiso que le brindara una corta entrevista.

A pesar de que el recordado 'Giselo' hizo todos sus esfuerzos para lograr que la modelo le declare sobre su vida sentimental o su vida artística Flavia se corrió y multiplicó por cero al muy querido Edson.

Es por ello que se habló en el programa sobre la actitud distante de la cantante a lo que Janet Barboza reveló que ella sería el motivo por el que Flavia no desea brindar ningún tipo de declaración al programa.

"No es por Brunella ni por ti Ethel, es por mi porque yo tengo buena memoria, que yo no tengo memoria a corto plazo. Entonces yo no sigo a Flavia Laos, nunca la he seguido no me interesa darle un like a una foto porque las personas que piensan así que son racistas a mí en lo personal son deplorables", dijo la ex vedette.