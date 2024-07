Aída Martínez impacta en redes tras besarse con reconocido streamer peruano ¿Nuevo romance?

Luego de anunciar su soltería, Aída Martínez ha empezado a llamar la atención de los usuarios en redes sociales tras participar en transmisiones de populares streamers peruanos. Entre ellos, uno de los creadores de contenido que se mantiene bastante activo en sus plataformas digitales es 'Diealis', con quien la modelo ha participado.

En un clip compartido en TikTok se puede apreciar a ambos en una situación bastante cariñosa, lo cual ha desatado la sorpresa de los internautas. ¿Nuevo romance? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Aída Martínez impacta tras besar a popular streamer

A través de la plataforma digital TikTok, Aída Martínez ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales tras participar en diferentes transmisiones de populares streamers peruanos. En ese sentido, la modelo ha realizado una colaboración con el creador de contenido 'Diealis'.

Por ello, un clip de una de las transmisiones del streamer se compartió rápidamente en la plataforma, ya que captaba el momento en el que Aída Martínez se besaba con el creador de contenido, lo cual causó que muchos internautas empezaran a especular sobre un posible romance entre ambos.

Cabe resaltar que Aída Martínez ha participado en diferentes transmisiones de los creadores de contenido como en el recordado 'streaming hot en el jacuzzi', en donde estuvo acompañada por Jossmery Toledo. Sin embargo, todo indicaría que dicho beso sería parte del 'show' que realizan los streamer para obtener más vistas. Aún así, muchos internautas consideran que podría nacer un romance a raíz de este beso.

Reacción de los usuarios

Como era de esperarse, la reacción de los internautas no tardó y empezaron a especular sobre un posible romance entre Aída Martínez y el streamer 'Diealis'. No obstante, hay usuarios que consideran que todo es para obtener mayores vistas, ya que no es la modelo se mantiene muy activa en sus redes.

"No Aida Martínez como caíste en la técnica que usa con las universitarias", "Ese pico cuesta 100 dólares?", "Jaja se están enamorando", "la cara de este causa lo es todo después del piquito", "jaja hasta yo me emocioné por él", "Wawita no te enamores, solo es show", "De viejo quiero ser como Dialis", fueron algunos de los comentarios entre internautas que creen que es puro show y quienes piensan que habrá un posible romance.

Recordemos que Aída Martínez colaboró anteriormente con 'Diealis' en una transmisión cocinando y se pudo evidenciar muy buena química entre ambos. No obstante, todo indicaría que es parte del 'show' para generar más espectadores en la web.