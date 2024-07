¡No puede ser! Yahaira Plasencia revela que su cuerpo sufre las consecuencias de bailar "Mueve el Toto"

Durante los últimos años, Yahaira Plasencia ha avanzado en su carrera musical con mucho esfuerzo y el apoyo de su productor Sergio George. Hace poco, dio a conocer en sus redes sociales que sufre de dolores en su cuerpo y esto es producto de haber bailado el tema "Mueve el Toto".

Yahaira Plasencia es una reconocida cantante de la salsa peruana, que inició su carrera como solista después de salir de Son Tentación. Su fama disparó cuando se hizo famosa por bailar de manera espectacular el tema "Mueve el Toto". La artista pasó por muchos programas de televisión y conciertos bailando por varios años.

Actualmente, ya tiene 30 años y han pasado seis años desde que bailó ese famoso tema. Por medio de sus redes sociales, la salsera expresó que sufre de continuos dolores de rodilla y a continuación, compartió sus pasos de baile de la canción. Después de ese divertido video, la joven pidió alguna recomendación de sus fans para bajar la intensidad de los dolores.

"¿Por qué me duele tanto la rodilla? De verdad no entiendo por qué me duele tanto jajaja. No es broma, si me duele, alguna recomendación?", escribió la cantante en sus redes sociales.