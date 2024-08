Paolo Guerrero rompe vínculo con UCV tras fallo de la Cámara de FPF ¿Llega a Alianza Lima?

Paolo Guerrero fue oficialmente liberado de su contrato con el Club César Vallejo, de acuerdo con la decisión tomada por la Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Ahora, el 'Depredador' podrá fichar por cualquier club luego de no llegar a un acuerdo con el equipo trujillano.

Luego de varias semanas de disputa, Paolo Guerrero podría inscribirse en cualquier club desde el 26 de agosto, antes de que cierre el libro de pases de la Liga 1.

Paolo Guerrero desvinculado de UCV

Este último jueves 22 de agosto, Paolo Guerrero quedó oficialmente desvinculado del club César Vallejo. La resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de las FPF falló a favor del 'Depredador', lo cual lo deja con pase libre para poder fichar por el cualquier club.

Y es que luego de no llegar a un acuerdo con el equipo poeta, Paolo Guerrero acudió a la Cámara de la FPF para desligarse del club de Richard Acuña. Incluso, no pagaría el millonario monto que se le interpuso por no cumplir con su contrato. Cabe resaltar que dicho contrato de Paolo Guerrero con UCV estaba suscrito para toda la temporada 2024.

Todo indica que Alianza Lima es una de las más probables opciones para que Paolo Guerrero culmine su carrera futbolística, pues como se sabe, el Depredador había dejado en claro el interés que tenía por ingresar al equipo victoriano. En caso decida seguir jugando en la Liga 1 Te Apuesto, Paolo Guerrero deberá fichar con algún club hasta el 31 de agosto como fecha máxima.

Richard Acuña acusa a Alianza Lima de malas prácticas

Pocas horas antes de conocerse la decisión del organismo de justicia de la FPF, Richard Acuña, presidente del equipo 'poeta', expresó que su equipo legal asistió a la audiencia, donde expuso su posición sobre el caso. Además, lamentó que el vínculo con el 'Depredador' terminara de manera tan repentina, ya que su fichaje había generado entusiasmo, no solo en el club, sino también entre la gente de Trujillo.

Acuña también criticó a Alianza Lima, que es el principal candidato a fichar a Paolo Guerrero tras quedar libre. Señaló que este club, en la presente temporada, contrató a Erick Noriega, Marcos Huamán y Carlos Neira después de que estos jugadores se desvincularan de sus respectivos equipos (Comerciantes Unidos, Sport Huancayo y Unión Comercio) a través de la Cámara de Disputas.