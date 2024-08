Pamela López revela que el padre de su hija mayor siempre la ha apoyado: "Tenemos una excelente relación"

Pamela López está envuelta en un escándalo mediático debido a que denunció que Christian Cueva había maltratado psicológicamente a su hija Fabiana López. En ese sentido, ahora la influencer aseguró que su primogénita nunca estado desamparada debido a que su padre biológico siempre ha estado al pendiente de ella como un papá presente.

Recordemos que Pamela López inició una relación con Christian Cueva cuando ambos eran muy jóvenes y ella ya era madre de Fabiana, quien conoció al futbolista cuando tenía apenas siete años y desde entonces se volvió su figura paterna. En más de una oportunidad 'Aladino' sea mostrado como un padre para Fabiana, pero Pamela contó que eso solo era para las cámaras.

"La ha maltratado psicológicamente a mi hija, ahora último, en su momento se van a presentar esos audios donde él, no llega al insulto, pero la trata súper mal, la hace llorar, le hace recordar que ella no es su hija, que ella no es nada ni nadie,que él toda la vida ha tenido tres hijos, que ella no existe", expresó Pamela en entrevista con Magaly Medina.