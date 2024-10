Mamá de Milett Figueroa defiende a su hija de Magaly Medina y le advierte con cárcel: "¿Quiere regresar?"

La madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, ha causado revuelo en la farándula peruana al 'amenazar' públicamente a Magaly Medina con acciones legales. Esto surge después de que la famosa periodista hiciera comentarios sobre su hija que la madre considera dañinos.

La madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, no se ha quedado callada y ha lanzado una dura advertencia a Magaly Medina con acciones legales. Esta declaración surge especialmente después de que la 'Urraca' hiciera comentarios en un programa argentino que la madre considera dañinos para la imagen de su hija. En "Amor y Fuego", doña Martha no dudó en expresar su indignación.

La madre de la modelo también recordó que Magaly ha tenido problemas legales en el pasado en los que ha perdido.

Además, Martha Valcárcel dejó claro que no tolerará más ataques hacia su hija Milett Figueroa. Doña Martha sentenció una fuerte advertencia a la conductora.

"Lo que hizo esta señora Magaly Medina (no tiene nombre). ¡Expresidiaria! ¿Le gusta o quiere regresar? Con mi hija no voy a volver a permitir que manche el honor de mi familia, que por años siempre lo hemos cuidado" , agregó, mostrando su preocupación por la reputación de Milett.

¿Qué había dicho Magaly Medina? La conductora no ha guardado silencio y ha criticado a Milett Figueroa por su rol como jurado en el programa "Cantando". Incluso dio fuertes calificativos sobre la modelo peruana en una conexión con el programa argentino "LAM", donde fue censurada tras las controversiales declaraciones.

Este intercambio de palabras ha generado una fuerte controversia. La situación se volvió más tensa cuando Martha Valcárcel y Gigi Mitre, conductora de "Amor y Fuego", tuvieron un fuerte enfrentamiento en vivo.

Gigi insistió en que el programa sí ayudó a Milett. "Pagamos. No vamos a discutir. Yo fui testigo del convenio", aseguró. Ante esta situación, Martha Valcárcel se mostró sumamente exaltada. "No me dejas hablar. Estás mal, estás equivocada. Así no es", respondió, dejando en claro que no permitiría que hablen mal de su hija.