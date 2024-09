Magaly Medina fulmina a 'Peluchín' y Gigi Mitre tras vincularla con Andrés Hurtado: "Monitos con metralleta"

Magaly Medina volvió a su programa en vivo el lunes 23 de septiembre para responder a los rumores que la vinculan con el caso de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Con un tono enfático, la periodista criticó las especulaciones surgidas en el programa 'Amor y Fuego', conducido por Rodrigo González, apodado 'Peluchín', y Gigi Mitre.

Recordemos que ambos presentadores cuestionaron por qué Medina no había hecho declaraciones sobre la detención de Hurtado y dejaron entrever que su reciente viaje a Miami podría estar relacionado con el caso. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

La conductora de televisión, Magaly Medina decidió referirse a los rumores sobre su vínculo amical con Andrés Hurtado. Ante ello, la popular 'Urraca' respondió con firmeza a los conductores de 'Amor y Fuego'.

"Estoy en vivo, por si acaso, no estoy haciendo el programa desde Miami, desde la clandestinidad, porque yo no tengo nada que ocultar, nada que temer, por lo que dicen un par de sediciosos, terroristas, que por supuesto, son monitos con metralleta", declaró la conductora en 'Magaly TV, la firme' refiriéndose a los conductores de Amor y Fuego.

Magaly Medina se pronunció ante estos comentarios y arremetió contra los presentadores de 'Amor y Fuego', calificándolos de "monitos con metralleta" por lanzar acusaciones sin pruebas. "La gente se da cuenta, para hablar hay que tener pruebas, de lo contrario, es pura injuria" , expresó, dejando claro que no le preocupa lo que puedan decir de ella sin fundamentos.

En su intervención, Magaly Medina también desmintió de manera categórica los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta reunión con las hijas de Andrés Hurtado durante su viaje a Estados Unidos.

"Se fue con las hijas de Chibolín, hay que tener un poco más de conocimiento y cerebro, esas chicas viven en California, no en Miami. Agarren su mapita y miren" , dijo Medina, con su característico tono sarcástico.

Asimismo, la periodista se dirigió a sus críticos, afirmando que su carrera ha sido objeto de ataques y difamaciones a lo largo de los años, pero que siempre ha logrado superarlos.

"Estoy acostumbrada, a que me difamen, a que me calumnien, que inventen", señaló la conductora Magaly Medina, reiterando que no tiene nada que ocultar y que tampoco es amiga de Andrés Hurtado.