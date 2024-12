¡El mejor futbolista del mundo! Vinicius gana el premio The Best FIFA 2024

Vinicius ha sido nombrado el mejor futbolista del mundo en 2024 durante una gala en Doha, Qatar. El jugador del Real Madrid agradeció a su familia, al club y al Flamengo. Es el primer brasileño en ganar el premio The Best FIFA 2024 desde Kaká en 2007.

Vinicius gana el premio The Best FIFA 2024

Vinicius Jr. se lleva el codiciado premio The Best FIFA 2024 al mejor futbolista del mundo, un logro que reconoce su increíble temporada con el Real Madrid. El delantero brasileño fue galardonado en una gala celebrada en Doha, Qatar, donde recibió el trofeo de manos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El brasileño, de 24 años, dejó atrás a otros grandes candidatos como Rodri, Kroos, Mbappé y el propio Leo Messi, quien también fue nominado. Con su victoria, Vinicius se convierte en el primer jugador brasileño en ganar este premio desde Kaká, quien lo obtuvo en 2007.

"Parecía imposible llegar hasta aquí cuando era pequeño. Ver la pobreza y el crimen de pequeño y poder llegar hasta aquí es muy importante para mí. Quiero agradecer el premio a todos. Quiero seguir por mucho tiempo jugando en el Real Madrid, además de agradecer esto también al Flamengo, que es donde empecé", dijo Vinicius entre emociones, agradeciendo a su familia y a todos los que lo apoyaron en su camino hacia este éxito.

Vinicius tuvo una temporada impresionante con el Real Madrid, consiguiendo varios títulos importantes, incluyendo La Liga, la Champions League y la Supercopa de España. En total, marcó 24 goles y dio 9 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de su equipo. Este premio llega para premiar su gran esfuerzo y dedicación dentro del campo, donde respondió a todas las expectativas.

A pesar de no ganar el Balón de Oro, Vinicius se lleva el premio The Best, reconociendo su capacidad para brillar en los momentos más importantes.

"Agradezco a los que han votado por mí: entrenadores, jugadores, periodistas, aficionados", comentó el futbolista, reconociendo a todos los que lo apoyaron en esta carrera hacia la cima.

Una velada importante para el Real Madrid

El premio no solo celebró a Vinicius, sino que también fue una gran noche para el Real Madrid. Varios jugadores del club blanco fueron nominados y algunos de ellos formaron parte del mejor XI de la FIFPro, como Carvajal, Rüdiger, Kroos y Bellingham. Además, Carlo Ancelotti fue reconocido como el mejor entrenador del año.

Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Vinicius Jr. lideró las votaciones con 48 puntos, dejando atrás a Rodri, quien consiguió 43 puntos, y a Jude Bellingham, con 37 puntos. Este resultado demuestra el impacto y la calidad de su juego durante la temporada 2023-2024, una campaña llena de éxitos tanto a nivel de clubes como a nivel personal.

Este premio The Best 2024 refuerza la posición de Vinicius Jr. como uno de los futbolistas más destacados de su generación. Con su humildad y trabajo duro, el brasileño sigue demostrando que el fútbol no solo se trata de talento, sino de perseverancia y compromiso. ¡Un campeón indiscutible!