Fiorella Cayo rompe su silencio sobre presunta ruptura de Hugo García y Alessia: "Los amo a los dos"

La presunta ruptura de Alessia Rovegno y Hugo García ha generado desconcierto entre sus fanáticos, ya que se habían convertido en una de las parejas favoritas de las redes sociales. En medio de ello, la tía de la modelo, Fiorella Cayo, se pronunció sobre los rumores de un distanciamiento entre su sobrina y el participante de Esto Es Guerra.

América Hoy abordó el tema de la posible separación de la parejita de moda y entrevistó a Facundo Gonzáles, quien dio las primeras luces sobre una posible separación, aunque él se negó a contar más detalles y dijo que todo se había tratado de una broma.

Enseguida, los reporteros del programa se comunicaron con la tía de la ex Miss Perú 2023, Fiorella Cayo, quien también se rehusó a contar más detalles sobre el estado de la relación entre Alessia y Hugo, asegurando que es un tema de ellos.