Suu Rabanal: Miembro de su orquesta permanece internado en UCI tras ataque armado en Los Olivos

La crisis de inseguridad ciudadana se ha incrementado alarmantemente en Lima, y la cantante Suu Rabanal vivió momentos de terror hace unos días, ya que un grupo de delincuentes detonó una granada en el local donde se iba a presentar junto a su orquesta. Uno de sus colaboradores terminó gravemente herido, por lo que ahora requiere ayuda para cubrir los gastos de hospitalización.

En diálogo con Magaly TV, La Firme, Rabanal indicó que su agrupación no ha recibido amenazas por parte de extorsionadores, por lo que no saben si el ataque armado al local en el que se iban a presentar iba dirigido a ellos o a los dueños del establecimiento.

"Escuché un sonido un poco raro, como una bala, y me quedé alerta; la gente que estaba conmigo también. De pronto sonó algo terrible y estuve afectada durante tres días. Me afectó la voz increíblemente, no podía hablar", dijo Susy Rabanal a las cámaras de Magaly TV, La Firme