¿Dilbert Aguilar anunciará su retiro de la música por su salud? Esto dijo el cantante

La cumbia peruana se encuentra avanzando con mucha fuerza en los últimos meses. Entre los artistas más queridos está Dilbert Aguilar, quién ha demostrado tener una gran fuerza en momentos difíciles. Ahora, respondió si tiene pensado dejar la música.

Dilbert Aguilar es uno de los cantantes de cumbia más queridos del país y es conocido como 'El Pequeño Gigante de la Cumbia'. Ha inicios de este año, el artista fue internado en UCI por sufrir una fuerte neumonía. Unos meses después se recuperó, peor luego volvió a recaer en su salud y estuvo internado otra vez.

Actualmente, ya regresó a los escenarios con mucho más cuidado de su salud. A través de sus redes sociales, el cantante agradeció el cariño del público y todo el apoyo que le brindaron. Durante todo este tiempo contó con el apoyo incondicional de su pareja y su seres queridos.

En una de sus presentaciones, Dilbert Aguilar fue entrevista por América Espectáculos donde le consultaron acerca de su salud. Además, del rumor donde se cree que el intérprete de "Vuela Palomita" estaría pronto a retirarse de la música y los escenarios, para cuidar de su salud. Ante ello, el artista negó por completo esto y afirmó que seguirá con lo que más ama.

"Amigo no, que va 'Y que le digo a la olla'. Tu sabes que esto es mi chamba por favor, me denuncias estos chicos si no canto. Gracias a Dios estoy bien, ya recuperado viajando nuevamente por todo el país y bueno, hacer lo que más nos gusta. Me llegó la oportunidad hermano y estoy ahí, tengo los cuidados médicos, con terapias, lo más importante cuidado personal. Cuando eres joven te descuidas todo, te automedicas", expresó.