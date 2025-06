Pablo Heredia confesó que se besó con Flavia Laos estando drogado: "Me enganché"

El actor argentino Pablo Heredia sorprendió en 'El Valor de la Verdad' al revelar detalles íntimos de su vida sentimental, incluyendo episodios con figuras del espectáculo peruano. Confesó haber tenido un vínculo especial con Flavia Laos. Todo comenzó con un beso en una reunión, mientras ambos estaban bajo los efectos de una droga parecida al éxtasis.

Durante la conversación con Beto Ortiz, Pablo Heredia relató cómo se produjo el beso con Flavia Laos. Según el actor, todo ocurrió en un contexto en el que ambos estaban bajo los efectos de la droga, lo que hizo que los sentimientos se intensificaran.

El argentino explicó que tras ese momento, comenzó a fijarse más en Flavia, quien era amiga de Ale Fuller y su compañera en la telenovela. A pesar de la situación inesperada, aseguró que el vínculo con la actriz fue especial.

"Yo debo admitir que como fue tan de golpe y tan de la nada, porque ella es una persona así, con una personalidad fuerte, que cuando quiere algo lo tiene, leonina, sí me había pegado la situación. Sí me enganché, sentí cosas. No era una mujer más, me planteé cosas. Sí hubo un vínculo", agregó.