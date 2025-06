Alejandra Baigorria llamó EN VIVO y enfrentó a Rosángela en 'EEG': "Las cosas se dicen en la cara"

Alejandra Baigorria sigue dando que hablar a pesar de que ya no continúa en 'Esto es Guerra', debido a que fue involucrada en una discusión que tuvo su esposo, Said Palao, con Rosángela Espinoza. Sin embargo, la empresaria llamó al stream del programa para defenderse y retar públicamente a Rosángela.

El stream de Esto es Guerra, conducido por Jazmín Pinedo, Yaco Eskenazi y Gerardo Pe, estaba comentando el enfrentamiento entre Said y Rosángela, cuando sorpresivamente Alejandra llamó para preguntar qué había pasado. Luego de que Jazmín le contara, Alejandra hizo un fuerte llamado de atención.