Ducelia Echevarría es acusada de no cumplir con canjes de bikinis: "Hasta ahora no me paga"

Ducelia Echevarría se encuentra envuelta en un nuevo escándalo, no solo por su participación en 'El Valor de la Verdad', sino porque una emprendedora la acusó de no pagar unos bikinis que le dio en canje y tampoco le hizo la publicidad correspondiente, como habían acordado previamente.

El tiktoker Ric La Torre expuso la denuncia de una emprendedora llamada Angie De La Torre, quien aprovechó la visibilidad de Ducelia en 'EVDLV' para hacer una fuerte acusación contra la modelo.

"Ducelia se llevó bikinis de mi tienda y hasta ahora no me paga. No responde a mis mensajes, ¡que alguien le avise!", se lee en la primera parte del video que compartió Angie.