Magaly luce un infartante bikini a pocas horas de cumplir 62 años: "Amo mi vida tal y como está"

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores con un mensaje reflexivo a pocas horas de celebrar su cumpleaños número 62. La periodista compartió su sentir sobre la vida, destacando que se encuentra en una etapa de plenitud y felicidad, valorando tanto las experiencias vividas como a las personas que la rodean.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' acompañó su publicación con una serie de fotografías en las que lució dos bikinis llamativos. El primero, un set de dos piezas en tonos rosado, verde y naranja, resaltó su figura. El segundo, un enterizo en colores rosado y blanco, mantuvo el estilo vibrante.

Ambos looks fueron complementados con lentes de diseñador de la marca Miu Miu, reafirmando su gusto por la moda y los accesorios de lujo. Su publicación rápidamente generó miles de interacciones, con seguidores y amigos expresándole buenos deseos y admiración por su actitud positiva ante la vida.

En su mensaje, Medina reflexionó sobre la importancia de vivir el presente sin arrepentimientos ni restricciones. También resaltó la gratitud que siente por quienes la acompañan actualmente, subrayando que cada experiencia ha sido fundamental en su crecimiento personal y profesional.

"Me encuentro plena y dichosa viviendo con prisa sin mirar atrás y sin pedir permiso, porque no sé cuánto de ruta me queda por recorrer. Amo mi vida tal y como está ahora, adoro a mis heridas de mil batallas y beso mis cicatrices", escribió.