Elías Montalvo ganó 15 mil soles en EVDLV: Conoce las 15 preguntas que respondió sobre Peter Fajardo y EEG

Acompañado de su madre, Zaida Sánchez, y sus mejores amigos Ana Moloche y Oscar Torres, Elías Montalvo contó su verdad. Aquí te contamos, una por una, las 15 preguntas que respondió en el programa:

1. ¿Evitaste que tu hermano se lanzara del techo de tu casa?

Respuesta: Sí. (Verdad). Elías contó que su hermano, afectado por las drogas, intentó lanzarse del tercer piso de su casa. Afortunadamente, él logró evitar la tragedia.

2. ¿Cayeron tus hermanos en la delincuencia?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que la ausencia de su padre, quien murió el día que nació, afectó mucho a sus hermanos. Ellos sí lo conocieron y eso les marcó el camino.

3. ¿Le pegaba tu tío a tu mamá?

Respuesta: Sí. (Verdad). Conmovido, Elías confesó que presenció cómo su tío agredió a su madre. Relató que solo atinó a decir 'no le pegues', sobre ese duro momento familiar.

4. ¿Te ignoraba Mario Irivarren en el programa?

Respuesta: Sí. (Verdad). Elías dijo que no solo fue Mario Irivarren, sino varios compañeros como Said Palao, Melissa Loza y Karen Dejo. Mencionó que esa actitud pudo haber sido por celos, pues en ese momento, salía con el productor de "Esto es Guerra", Peter Fajardo.

5. ¿Te mentó la madre Mario Hart?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reveló que después de un juego de tortazos, Mario Hart se molestó y le gritó detrás de cámaras.

"Me metió un manazo y lo esquivé; pero el me siguió corriendo, me tomó del polo y me mentó la madre. Me dijo 'qué te has creído, yo soy un histórico'", contó.