¡Le roban el suspiro! Elías Montalvo confiesa que Hugo García y Milett Figueroa son sus 'crush'

En una entrevista explosiva en "El Valor de la Verdad", Elías Montalvo dejó a todos boquiabiertos al confesar que sus 'crush' son Hugo García y Milett Figueroa. Con total sinceridad y humor, el ex chico reality recordó el afecto y complicidad que experimentó con Hugo, y luego reveló que siempre sintió una debilidad especial por Milett.

Luego de que Beto Ortiz, conductor del programa, le preguntó si Milett estaba dentro de sus gustos. Sin pensarlo mucho, Elías respondió firme.

" Milett ha sido mi 'crush' siempre ", confesó Elías, dejando a todos sorprendidos. Beto, curioso, no se quedó callado y bromeó sobre la variedad de sus gustos: " Tienes un rango de gustos bien variadito... Hugo García y Milett... ", comentó con picardía. Elías, entre risas, no lo negó: " Sí, claro ", confirmó.

La conversación subió de tono cuando Beto le lanzó la pregunta clave, en donde le pidió que escogiera a uno.

Pero eso no fue todo. Previamente, Elías contó detalles de su admiración por Hugo García, uno de los galanes de "Esto es Guerra". Recordó que siempre le pareció muy atractivo y que incluso lo había dicho antes en un live desde México.

" Estaba en un 'live' desde México y me preguntaron quién me gustaba de EEG y dije que Hugo García. Al día siguiente rebotó la noticia ", comentó entre risas. Tras esa revelación, se dio cuenta de que García había dejado de seguirlo en las redes sociales.

El ex chico reality contó que Hugo siempre fue muy atento con él dentro del programa, pero aclaró que esa cercanía lo llevó a confundirse.

"Sí (era cariñoso conmigo). Teníamos una buena comunicación como compañeros y quizá él me veía como un hermanito, venía y me abrazaba. Yo era el del problema", explicó. Eso sí, Elías fue claro al decir que fuera de cámaras no mantenían contacto cercano. "No lo considero mi amigo, era mi compañero. Frecuentábamos en el horario laboral, pero más allá de eso, no", aseguró.