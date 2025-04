Magaly Medina desmiente versión de Milett Figueroa sobre su paso por la conducción: "Se burlaban en su cara"

Milett Figueroa volvió a Argentina luego de su participación como conductora invitada en el programa "América Hoy". Su regreso no pasó desapercibido, ya que brindó declaraciones a los medios argentinos sobre su experiencia en la televisión peruana. Sin embargo, sus comentarios generaron polémica en el Perú, especialmente en Magaly Medina, quien no dudó en desmentir a la modelo.

Magaly critica versión de Milett sobre su paso por "América Hoy"

En la reciente emisión del programa 'Magaly TV: La Firme', se conocieron las declaraciones de Milett Figueroa a la prensa argentina sobre lo que habría sido su paso como conductora de TV en Perú. La modelo tocó el tema de haber sido el centro de bromas y lo minimizó, diciendo que era parte de la dinámica del programa.

"Es un programa que justamente le dicen la familia disfuncional porque tiene este juego de joder un poquito a los propios conductores, se joden entre todos y la gente que ve el programa sabe que es una dinámica de cuando entra un conductor. Yo me río porque sé cómo es", comentó Milett.

Sin embargo, Magaly Medina no tardó en desmentirla. La conductora peruana recordó que Milett se molestó en varias ocasiones cuando sus compañeros le hacían bromas, y destacó que no se trataba de una "dinámica" del programa, ya que este tipo de trato no ocurría con otros conductores.

"Que sepamos no se rió mucho cuando la agarraban todos los días de ella y se burlaban de ella. Encima estaba con un desconocimiento total de la farándula, se burlaban en su cara pelada y no era una dinámica porque en ese programa pasan cada semana conductores nuevos y no lo hacen", sentenció la popular "Urraca" en su programa.

Milett reveló que no tiene planes de boda con Marcelo Tinelli

Por otro lado. durante una conversación con el programa 'Puro Show', Milett Figueroa se mostró feliz por estar nuevamente junto a Marcelo Tinelli y descartó que haya planes de boda en el corto plazo. La modelo destacó lo bien que se siente en Argentina, pero también mencionó que aún evalúa regresar a Perú.

"Gracias por venir a celebrar al hombre más hermoso que hay. Estamos felices, celebrando la vida, no hay casamiento... Estuve dos meses fuera porque me ofrecieron estar en un magazine en las mañanas, fue un desafío hermoso. Estamos en negociaciones para ver si vuelvo, pero yo estoy feliz acá", declaró la ex chica reality.

Asimismo, reveló que su relación con las hijas de Tinelli ha evolucionado favorablemente, especialmente con Candelaria, con quien no se veía desde hace dos meses. Sin embargo, señaló que aún están en proceso de conocerse mejor.

"Con las hijas de Marcelo no nos veíamos desde hace dos meses, pero hemos estado en contacto. Siento que no nos hemos visto en mucho tiempo porque cuando vivía aquí, nos veíamos siempre. Creo que no necesito estar dentro de ningún clan para disfrutar del amor de Marce. Me siento recontra querida por ellas, aunque todavía nos estamos conociendo", expresó la modelo.

En resumen, el regreso de Milett a Argentina y sus declaraciones sobre su paso por "América Hoy" continúan generando controversia, mientras que su relación con Tinelli sigue siendo uno de los temas más comentados por los medios.