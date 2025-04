Mamá de Milett Figueroa tras cumple de Tinelli con sus exs y críticos de su hija: "Ella no alberga odios"

El cumpleaños número 65 de Marcelo Tinelli dio que hablar en todos los medios, y no solo por la fiesta que organizó, sino por los invitados que asistieron. Milett Figueroa, su actual pareja, estuvo presente en la celebración, donde también asistieron personas que en algún momento la criticaron, como Yanina Latorre. Esto generó reacciones, y fue su mamá, Martha Valcárcel, quien salió al frente para responder.

En el programa "América Hoy", la mamá de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, se comunicó por teléfono para dar su opinión sobre la fiesta de cumpleaños de Marcelo Tinelli. Según ella, su hija estuvo feliz y no guarda rencores por los comentarios pasados de otros asistentes.

Sobre Yanina La Torre y otros detractores. Cuando los conductores le preguntaron qué pensaba de la presencia de Yanina Latorre, quien ha criticado duramente a Milett, Martha respondió firme pero tranquila.

"Bueno, como te digo, nosotros no albergamos... Ella, voy a hablar de ella en particular, no alberga jamás odios en su corazón. Es una chica muy noble", dijo. Y añadió: "Cada uno tiene la opinión y la opinión es libre. Puede gustarte o puede no gustarte, pero ella no, con Yanina, con todo el mundo que haya en algún momento opinado al contrario, pues son libres. No somos monedita de oro para que todos nos quieran".