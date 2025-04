Magaly arremete contra Milett Figueroa tras su salida de 'América Hoy': "Nadie la va a extrañar"

Luego de estar unos meses como conductora, Milett Figueroa se despidió oficialmente del programa 'América Hoy'. Ante ello, Magaly Medina despotricó contra la actual pareja de Marcelo Tinelli por no haber levantado el rating con su imagen.

Magaly contra Milett

Milett Figueroa terminó este 31 de marzo su contrato con el programa 'América Hoy', donde sus compañeras le dijeron adiós y le regalaron un ramo de rosas con un fotografía de su primer día con ellos. Aunque fue una conmovedora despedida, Magaly Medina despotricó contra la actual novia de Marcelo Tinelli.

En su programa, la popular 'urraca' comentó que la actriz habría pasado sin resaltar en el medio de la televisión peruana sin llamar la atención de la audiencia. Incluso, comparó a la joven modelo como si hubiera sido parte de la decoración del set en el programa de espectáculos.

"Hoy le hicieron una despedida, una pequeña cosita, a alguien que pasó sin pena ni gloria por 'América Hoy'. Se despidió no sé de quién porque la verdad es intrascendente. La gente se acostumbró a verla como ese mueble de ahí, como una pantalla de fondo, como un adorno, parte de la decoración de ese programa", expresó.

Afirma que no la van a extrañar

Luego, Magaly afirmó que el éxito de televisión se basa si la persona frente a la cámara llega al público a través de su programa y no importa si tiene varios contratos. Es así como afirma que Milett no habría logrado este objetivo y por ello, no le extendieron el contrato como conductora de televisión en 'América Hoy'.

"A ella nadie la va a extrañar, ni sus compañeras porque si la fueran a extrañar lógicamente le habrían extendido el contrato. No traspasó el vidrio, la gente en sus casas no murió por ella, no se enamoró de ella. La otra nada (Milett), ni personalidad tuvo, fue debut y despedida en la televisión. Una inversión un poco cara para traerla desde Argentina, pensando que ella les iba ayudar en los número, no me movía esa aguja de rating", añadió la 'urraca' en su programa.

Finalmente, Magaly Medina afirma que la modelo Milett no ha resaltado como conductora de televisión peruana en el programa de 'América Hoy'. Como ya se venía anunciando, los productores del programa de espectáculos habrían decidido no extender su contrato debido a que no ayudó a subir su rating y aseguró que nadie la extrañaría.