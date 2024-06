Exesposa de Tinelli elogia a Milett Figueroa, pero afirma: "La veo como una amiga de mis hijas"

Soledad Aquino, la exesposa de Marcelo Tinelli, ha dado su opinión sobre Milett Figueroa, quien es la actual novia del famoso presentador de televisión. En una entrevista, Soledad elogió a Milett, pero dejó claro que la ve como una amiga de sus hijas.

Soledad Aquino, la exesposa de Marcelo Tinelli, ha compartido su opinión sobre Milett Figueroa, quien tiene una relación sentimental con el famoso conductor de televisión. En una reciente entrevista en un programa radial argentino, Soledad reveló que tiene una buena relación con Milett, pero destacó que la ve más como a una amiga de sus hijas, Candelaria y Micaela.

"Bien, yo me llevo bien con todo el mundo. O sea, tiene la edad de las amigas de mis hijas. Es divina, me parece amorosa, pero la veo como una amiga de Mica o de Cande" , expresó Aquino.

Además, Soledad prefirió no dar una opinión sobre si Milett es una pareja adecuada para Marcelo.

"No se puede opinar, no lo sé. Creo que lo acompaña, le debe divertir, yo no hablo con él de esas cosas ni con ella. Es simpática, es amorosa, es mona, es agradable", comentó, dejando claro que mantiene una relación cordial y sin conflictos con Milett.