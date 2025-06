¿Por Flavia Laos? Patricio Parodi asegura que Pablo Heredia no es su amigo: "Que él haga su vida"

Patricio Parodi habló por fin de las críticas que le han llovido en redes, donde muchos lo tildan de "partidor" por su vínculo con Flavia Laos, justo después que ella saliera con el actor argentino Pablo Heredia. Luego de las declaraciones del propio Pablo, quien dijo que su relación con Flavia acabó por culpa del "Pato", el exguerrero habló sin rodeos.

Patricio Parodi niega amistad con Pablo Heredia

Patricio Parodi se pronunció tras las recientes declaraciones de Pablo Heredia, quien aseguró que su relación con Flavia Laos se rompió cuando la vio con el ex chico reality. El argentino se mostró dolido y hasta dijo que Flavia le hizo sentir cosas que no vivía hace tiempo, pero Patricio fue directo al grano: no fue amigo de él.

En una entrevista con "América Hoy", Patricio aclaró que se enteró de todo lo dicho por Flavia y Pablo en redes y medios, pero prefirió no meterse demasiado.

Cuando le preguntaron si se consideraba un "partidor", Patricio respondió serio: "No, no me considero, en lo absoluto". La reportera insistió y le preguntó si creía en los códigos entre amigos, a lo que él respondió algo incómodo: "Ya sé por dónde van tus preguntas, pero lo vuelves a reformular".

Finalmente, contestó si fue o es amigo de Pablo Heredia, pues querían saber si rompió códigos al estar con Flavia Laos o no. Además, dejó en claro que no tiene idea de lo que hace Pablo ni le interesa.

"No, no ha sido mi amigo, ni es mi amigo. Me lo encuentro de vez en cuando, cuando salgo de fiesta, lo saludo porque creo que hemos trabajado en el medio alguna vez. A veces nos reconocemos entre la gente que trabaja en el medio. Pero, ¿qué sea su amigo? No, nunca lo he sido. La verdad lo que él haga de su vida, yo no lo sé, y yo lo que hago en mi vida, él tampoco lo sabe".

El ahora streamer y conductor de podcast, Patricio Parodi, también comentó si le incomoda verse metido en esta polémica.

"Simplemente te digo que me salpicó, me mencionaron, ¿qué puedo hacer? Ni me molesta, ni me halaga, ni nada me da", aseguró.

Flavia Laos lo contó todo en TikTok

Por su parte, Flavia Laos no se quedó callada y confesó en un live de TikTok que sí terminó con Pablo por Patricio. Según ella, no estaba enamorada y la relación con Heredia no era seria.

"Yo no me enamoré y sí, es verdad que la relación terminó por Patricio. Un día me invitaron al programa 'En boca de todos' y Pato era el conductor. Nos hicieron actuar una escena donde nos reconciliamos y nos besamos. Recibo un mensaje de Pablo y me dice: 'Che, ¿esto es real?' y le dije que mejor lo dejemos ahí", contó la influencer.

Con sus declaraciones sobre Pablo Heredia tras lo revelado por Flavia Laos, Patricio Parodi da por cerrado el tema, mientras que los fans siguen comentando en redes quién dice la verdad y quién no. Lo cierto es que Pablo no es ni fue amigo de Patricio Parodi, entonces ningún código se habría roto.