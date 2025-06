Flavia Laos tras saber que Pablo Heredia se enamoró de ella: "Ay pobrecito, sorry, no fue correspondido"

Flavia Laos rompió su silencio luego de que Pablo Heredia confesara en "El Valor de la Verdad" que se enamoró de ella. La actriz conversó con "La Noche Habla" y no tuvo reparos en dar su versión sobre esa relación que, según ella, no significó mucho.

Flavia Laos explica por qué salió con Pablo Heredia

Flavia Laos habló claro y sin filtro sobre la breve historia que tuvo con Pablo Heredia. La actriz peruana se enlazó con el programa "La Noche Habla" y soltó varios detalles que dejaron a todos con la boca abierta. En la entrevista, Tracy de Juanjuí le preguntó por qué se animó a salir con alguien que había hecho llorar a dos de sus amigas.

Flavia respondió sin rodeos: "La verdad, era un momento en el que yo vivía la vida loca, no pensaba en las consecuencias y pues creo que me sentía también súper sola, ¿sabes? No vivía con mis papás, no tenía como ese consejo", dijo con sinceridad.

Cuando le preguntaron si alguna vez sintió que Pablo se enamoró de ella, Flavia lo minimizó, pues dijo no creerle.

"Yo lo que sentí es que me chamulló siempre. Yo creo a la mitad a Pablo, porque siempre decía 'me has hecho sentir cosas que no sentía hace años'. Y yo pensaba: 'O sea, ¿qué fue Ale para ti entonces?'", comentó sorprendida.

Flavia reveló que intentó hablar con Pablo apenas supo que él estaría en "El Valor de la Verdad". Le mandó un mensaje sorprendida, pero él no le respondió. Recién después de que ella salió en una transmisión en vivo en TikTok contando lo que tuvieron, él le comentó que había hablado bien de ella en el programa. Sin embargo, a Flavia no le pareció que lo que dijo fue precisamente algo positivo.

Flavia Laos dice que Pablo Heredia fue un amor no correspondido

El conductor Ric La Torre fue directo y le preguntó si Pablo no fue más que un 'snack de momento' y si en verdad ella quería conocer a Patricio Parodi.

Flavia respondió sin dudar: "Pablo para mí no marcó algo en mi vida y no significó mucho. Mira, cuando me enamoro, me enamoro. Para mí fue muy fácil decirle chau, next", afirmó.

Pero lo más fuerte vino cuando Ric le dijo que Pablo confesó que Flavia fue la única que realmente le hizo sentir algo especial.

La respuesta de la actriz fue contundente: "Ay, pobrecito. Las cosas como son. Sorry, no fue correspondido" , sentenció.

Incluso, cuando le mostraron chats antiguos donde Pablo decía que lo que sentía por Flavia fue más fuerte que lo que vivió con Ale Fuller, Flavia no se inmutó.

"Pero es raro porque yo a Ale lo veía enamorado. O puso una careta. Ya no creo nada de lo que sale de su boca", soltó. También cuestionó que Pablo culpe al alcohol por lo que pasó. "Me molesta que le eche la culpa a la fiesta y al trago, cuando él mismo dijo que no fue así", agregó.

Flavia Laos dejó claro que lo suyo con Pablo Heredia fue pasajero y sin importancia. Asegura que nunca lo vio como algo serio y que él terminó ilusionado solo. Además, explicó que se sentía culpable, pues Pablo estuvo con su amiga Ale Fuller e hizo llorar también a Mayra Goñi.