¿Hubo códigos? Macarena Vélez revela que el ex de Alejandra Baigorria la invitó a salir

Macarena Vélez, la ex chica reality, sigue siendo el centro de atención tras su participación en "El Valor de la Verdad". En una reciente entrevista en "La Noche Habla", la modelo respondió preguntas inéditas validadas por un polígrafo, sorprendiendo a todos con sus revelaciones. Una de las interrogantes que causó revuelo fue la invitación a salir del ex de Alejandra Baigorria.

Macarena Vélez confiesa que ex de Ale Baigorria la invitó a salir

En una reciente entrevista en "La Noche Habla", Macarena Vélez sorprendió a todos al revelar detalles inéditos sobre su vida amorosa y sus relaciones pasadas. Durante la conversación, la modelo confesó que Arturo Caballero, ex de Alejandra Baigorria, la invitó a salir, aunque aclaró que nunca aceptó la propuesta.

Una de las preguntas que más sorprendió a la audiencia fue: "¿Te invitó a salir el ex de Alejandra Baigorria?". Macarena Vélez no dudó en responder afirmativamente, pero aclaró que nunca aceptó la propuesta. "Arturo. Pero nunca salí, nunca llegué a salir ni nada", puntualizó.

Cuando el reportero le preguntó si esto sucedió después de que Alejandra y Arturo terminaron, Macarena explicó que fue antes de que la relación entre ellos se hiciera pública.

"No, ya. Tenía ya... Fue un poco antes de que se dé a notar la relación entre ellos", indicó Macarena Vélez para el programa nocturno.

En "La Noche Habla", Giancarlo Cossio, un amigo cercano de Macarena, también dio su opinión sobre el asunto.

"Le respondió, pero no le aceptó nunca nada. (¿Pero era insistente?) No, se dio cuenta que ahí no iba", comentó. Ric La Torre, conductor del programa, también agregó: "Lo que él estaba buscando era un rebote, de repente generar este conflicto mediático, y Macarena no le entró al jueguito". Cossio estuvo de acuerdo, señalando que a Macarena "le tiene que gustar, sino chau, pues".

Sobre Said Palao y Diego Chávarri

Pero las revelaciones no terminaron ahí. Macarena también respondió a una pregunta sobre Said Palao, su ex pareja. Se le preguntó si Said le había dicho que quería una relación seria con ella.

Macarena aclaró que en todas sus relaciones siempre ha habido esa intención, aunque matizó: "Lo que pase después es distinto".

También fue cuestionada sobre su relación con Diego Chávarri. En ese caso, Macarena fue clara al decir que fue un "lapsus" en su vida, aunque señaló que fue un buen amigo para ella en su momento.

Otra confesión que sorprendió a los televidentes fue sobre Aldo Corzo, el futbolista de Universitario. Macarena admitió que se besó con él en el pasado, pero aclaró que no fue un romance.

"Fue un piquito, hace mil años, y hoy somos amigos", dijo. Dejó claro que no hubo ningún tipo de relación sentimental entre ellos, desmintiendo cualquier rumor.

El fin de su amistad con Alejandra Baigorria

Caba señalar que en "El Valor de la Verdad", Macarena recordó cómo su relación con Alejandra Baigorria pasó de ser de confianza a una ruptura inesperada. Contó cómo Alejandra se convirtió en su confidente durante su relación con Said Palao, pero todo cambió cuando la ex chica "Combate" la bloqueó en Instagram.

Macarena reflexionó sobre cómo las relaciones de confianza pueden cambiar rápidamente, mostrando su sorpresa ante la actitud de su ex amiga.

Macarena Vélez sobre su revelación sobre la invitación de Arturo Caballero, expareja de su examiga Alejandra Baigorria. Sin duda, sus respuestas en "El Valor de la Verdad" y "La Noche Habla" seguirán dando de qué hablar y dejando a todos con la expectativa de lo que venga a continuación.