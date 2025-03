Macarena Vélez: Exponen un video antiguo donde ella lloró en Combate por burlas a su físico

La joven Macarena Vélez estuvo en el programa de 'El Valor de la Verdad', revelando que fue retirada del programa 'Combate' por su físico. Ahora, han expuesto un video antiguo donde se evidencia lo que la deportista reveló y donde aparece llorando este reality.

El video antiguo donde se puede evidenciar a Macarena Vélez llorando en vivo en el programa de 'Combate', confirmaría lo que dijo en 'El Valor de la Verdad'. En estas imágenes se aprecia como la joven chica reality es consultada por estar muy acongojada y decide revelar que una persona de la producción le estaban haciendo bullying ante de iniciar.

"Hay alguien quien me está fastidiando, nada una chica de producción. La semana pasada me dice, 'Macarena deja de comer tanto, estás comiendo mucho se te gorda'. Ahora me dice 'estás reventando'. No me gusta que se metan conmigo", expresó entre sollozos en aquella ocasión. Ante ello, el conductor Gian Piero dijo: "A mí me parece una tontería meterse con el físico, te entiendo clarísimo, y que tú no tienes absolutamente nada de...".