Macarena Vélez responde a la pregunta que no fue emitida en EVDLV: ¿Se besó con Aldo Corzo?

Macarena Vélez sigue generando conversación luego de su reciente participación en "El Valor de la Verdad". La ex chica reality respondió muchas preguntas delicadas, pero hubo una que no fue emitida en el programa y que causó gran sorpresa al ser revelada en "La Noche Habla". La pregunta era sobre un supuesto beso con Aldo Corzo, jugador de Universitario de Deportes y la selección peruana.

¿Se besó Macarena Vélez con Aldo Corzo?

Durante su participación en el programa "La Noche Habla", emitido por Panamericana Televisión y presentado por Tilsa Lozano, Laura Spoya y Ric La Torre, Macarena Vélez reveló aspectos desconocidos de su experiencia en el temido sillón rojo de "El Valor de la Verdad". Entre las anécdotas compartidas, destacó una pregunta que no se vio en televisión, pero que sí fue respondida durante la prueba del polígrafo.

La pregunta que causó revuelo fue: "¿Macarena, te besaste con Aldo Corzo?". Con total naturalidad, la ex chica reality respondió: "Sí". Sin embargo, no tardó en aclarar los detalles, bajando el tono de lo que podría haber sido un escándalo.

Macarena explicó que el beso ocurrió hace mucho tiempo, antes de que ella se hiciera famosa y antes de que Aldo se convirtiera en futbolista.

"Eso fue hace uffff, hace mil años, antes de que yo entrara a la televisión y antes de que él fuera futbolista. Somos amigos hoy por hoy. Fue un piquito", dijo con tranquilidad. La modelo dejó en claro que no hubo nada más entre ellos y que simplemente fue un gesto del pasado.

El nombre de Aldo Corzo no había sido vinculado públicamente con Macarena Vélez antes de este episodio, lo que sorprendió a muchos. Aunque la ex chica reality aclaró que no hubo romance, la revelación fue un tema candente en las redes sociales. La modelo se mostró calmada y no permitió que el tema se convirtiera en un escándalo, enfocándose más en la amistad que mantiene con el futbolista.

Magaly Medina y su crítica a Macarena Vélez

Mientras Macarena compartía sus vivencias en "El Valor de la Verdad", algunas figuras públicas como Magaly Medina se mostraron más críticas.

La periodista de espectáculos no dudó en calificar a Macarena como "la más escandalosa del país". En su programa, Magaly comentó irónicamente: "¿Tú crees que por sentarse en El Valor de la Verdad y victimizarse ahí, Macarena es la Santa de los Altares? No te pases".

La declaración de Magaly no hizo más que alimentar la polémica en torno a la aparición de Macarena en el programa.

Tensión detrás de cámaras en "El Valor de la Verdad"

Además de las críticas, otro aspecto que llamó la atención fue el comportamiento de Juan Ichazo, pareja de Macarena Vélez, durante los cortes comerciales. Beto Ortiz, conductor de "El Valor de la Verdad", reveló que Ichazo se acercaba constantemente a Macarena para reclamarle por lo que decía.

"Cada vez que parábamos de grabar, este (Ichazo) se acercaba a Macarena a reclamarle cosas. '¿Por qué has dicho esto, lo otro?', le decía... Fue a reclamarle cosas, a reprocharle que 'qué has dicho y no sé qué'", contó Ortiz para Infobae, lo que añadió tensión al ambiente durante las grabaciones.

Aunque la revelación del beso con Aldo Corzo sorprendió a muchos, Macarena Vélez dejó claro que no fue más que un momento pasajero en su vida, sin mayor trascendencia. A pesar de la controversia que generó su aparición en "El Valor de la Verdad", Macarena continúa adelante, centrada en su presente y en sus relaciones, sin dejar que los comentarios de otros la afecten.