Lucecita Ceballos explica por qué se separó de su esposo tras 30 años de relación: "No fue celos"

Lucecita Ceballos, reconocida figura de la televisión y el teatro, confirmó el fin de su relación con Rony Ríos, su pareja de toda la vida. La también modelo sorprendió a sus seguidores al revelar que, tras más de tres décadas de estar juntos, han decidido tomar caminos separados, aunque aseguró que entre ambos todavía existe afecto y una buena comunicación.

En entrevista con el diario Trome, Lucecita, contó que la separación se dio de manera tranquila, sin conflictos y sin un motivo específico que haya detonado el distanciamiento. La modelo colombiana remarcó que, actualmente, mantienen una comunicación cordial.

"Tenemos una comunicación linda y nos queremos mucho. No hemos hablado de divorcio y no existió ningún detonante para terminar", expresó Lucecita. Consultada por los rumores sobre presuntos celos excesivos por parte de su expareja, respondió tajante: "Nunca fue un celoso compulsivo ni tóxico".

La periodista Lady Gamarra le preguntó si los rumores sobre celos por parte de Ríos habían tenido algo que ver en la ruptura, a lo que Lucecita respondió de forma tajante:

"Nunca fue un celoso compulsivo ni tóxico". Ante los cuestionamientos sobre las causas del alejamiento, prefirió no entrar en detalles. "No me gusta hablar mucho de eso, cada uno está viviendo una etapa distinta y dándose su espacio. Nunca digo nunca", añadió.