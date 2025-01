Lucecita Ceballos responde a rumores de crisis tras recibir el Año Nuevo sin su esposo: ¿Qué dijo?

Lucecita Ceballos, reconocida actriz y figura de la televisión, generó especulaciones al recibir el Año Nuevo en compañía de amigas, sin la presencia de su esposo, el empresario Rony Ríos. Este hecho ha avivado rumores de una posible crisis en su matrimonio. Lucecita fue consultada al respecto y decidió responder.

Esta situación ha despertado rumores de una posible crisis en su relación, pero la actriz decidió no ahondar en detalles y prefirió mantener su vida privada en silencio. En una reciente entrevista, Lucecita compartió cómo celebró la llegada del 2025.

Cuando se le preguntó sobre sus deseos para el nuevo año, Lucecita mostró su optimismo, especialmente en lo laboral.

Sin embargo, el tema que más ha generado especulaciones es su relación con Rony Ríos. Cuando los periodistas le preguntaron sobre su vida amorosa, Lucecita optó por no entrar en detalles.

"Tomé la decisión de no hablar más de mi matrimonio, todas las relaciones tienen sus altibajos y no por eso debo estar exponiéndola con detalles. Sin embargo, estoy tranquila y espero que el 2025 esté cargado de muchas novedades a nivel laboral", explicó, dejando entrever que no desea compartir más sobre su vida personal.