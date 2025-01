¿Hugo García oficializó a Emilie Nee, la chica rubia de Tulum? Esto dijo el chico reality

Lo que se venía corriendo como un rumor hace meses, ya fue confirmado por Hugo García. El chico reality reveló que ya habría terminado su relación sentimental con Alessia Rovegno y ahora, fue captado con otra joven cita en Tulum ¿La oficializó?

El 2 de enero se volvió viral un video donde se pudo ver al chico reality Hugo García besándose con una rubia en año nuevo en Tulum, México. Ante ello, se confirmaba la separación con la modelo Alessia Rovegno, ya que ella también fue captada con un joven abrazándola en una fiesta.

Hoy 03 de enero en el programa de América Espectáculos, el periodista Bruno Bernal reveló que conversó por Instagram con el chico reality sobre lo sucedido en Tulum con la joven rubia Emilie Nee. Es así como él dio la información sobre el estado sentimental de Hugo García.

"Yo fui a la fuente ayer y hablé con Hugo García, definitivamente se dio (beso), pero dice que fue como 'parte de'. No es una relación, ni nada, parece una conocida, se dieron un beso y ya está. Ya sabía que eso había rebotado en todos lados, ayer hablamos un rato en Instagram" , expresó y Valeria Piazza agregó: "Ya te confirmó que sí fue un beso y que ya no está con Alessia Rovegno".

El periodista también agregó que Hugo García le dio el permiso de confirmar que su relación que mantenía con Alessia Rovegno, llegó a su fin. Es así como anunció que la pareja llevaba separada alrededor de dos meses, pero que habían decidido no hacerlo público por un acuerdo mutuo. Incluso, afirmó que la expareja quedó con una bonita amistad.

"Justo hablaba con él y me decía que no tenía un problema de que anunciara que ya hace dos meses que no está con Alessia Rovegno. Él hubiera preferido no contarlo porque él y Alessia se habían puesto de acuerdo en ese sentido porque tienen una buena relación de amigos", expresó en el programa en vivo.