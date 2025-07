Onelia Molina revela por qué fue a la casa de Mario Irivarren a altas horas de la noche: "No hemos vuelto"

Hace unos días, Onelia Molina fue captada ingresando a la casa de Mario Irivarren a altas horas de la noche y donde habría pasado la noche. Ahora, la joven odontóloga salió a declarar el motivo por el que fue a la casa de su ex.

Por medio de su podcast 'Doble Sentido', Onelia Molina salió para aclarar tras las imágenes emitidas por el programa de 'Magaly TV La Firme'. Como se recuerda, fue captada ingresando a la casa de su ex Mario Irivarren a altas horas de la noche.

Según explicó la joven odontóloga, acudió debido a que la madre de su expareja se encontraba delicada de salud y necesitaba un inyectable. La chica reality agregó que tiene un cariño a su antigua suegra, con quien incluso tuvo una llamada en vivo. Aunque tras ser cuestionada por sus compañeros, deja en claro que no regresó con Irivarren.

"Fui porque su mamá estaba mal (...) Le tengo un cariño especial (...) Le puse un inyectable y me fui. Vino a ponerme el inyectable y se fue", expresó. Luego, agregó: "No, no hemos vuelto".